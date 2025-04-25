ريم مصطفى تتصدر الترند بعد حلقتها مع "معكم منى الشاذلي"

تصدرت النجمة ريم مصطفى محركات البحث على موقع جوجل وترندات السوشيال ميديا بعد ظهورها برنامج معكم منى الشاذلي الذى يتم عرضه على قناة ON، والذى ردت فيه لأول مرة على تعرضها للتنمر والسخرية خلال شهر رمضان الماضى وتحدثت أيضاً عن الشائعات التي واجهتها خلال الفترة الماضية وكذلك تطرقت لعلاقتها مع أبنائها عمر وعلي ونشأتها.

ريم مصطفى وصدمة تريند “أنت اللي قتلت ابني يا مجدي”

وكشفت ريم مصطفى خلال الحلقة عن صدمتها بعد مشاهدة مشهد "انت اللي قتلت ابني يا مجدي؟" الذي قدمته في مسلسل "سيد الناس" موضحة: "أول ما شفت المشهد لأول مرة قلت إيه القرف دا؟، واتخضيت من اللى حصل بعد كدا، والحقيقة كان عندي ظرف يوم تصوير المشهد، لما شوفته قلت يا نهار أبيض! أنا متخيلتش إني طالعة المنظر ده، وقلت يا رب محدش يشوفه".

ريم مصطفى: تعرضت للعديد من شائعات الارتباط

وأشارت ريم مصطفى إلى أنها تعرضت للعديد من شائعات الارتباط خلال السنوات الأخيرة أبرزها شائعة ارتباطها بلاعب كرة القدم المصري العالمي محمد صلاح وقالت: "إشاعة زواجي من اللاعب محمد صلاح فرحتني وأنا عمري ما شُفته في الحقيقة، ولكن اتضايقت من إشاعة إنني سبب طلاق أصالة وطارق العريان، لأن أصالة حبيبتي وشام صديقتي ودي كانت أول إشاعة تطلع علي".

ريم مصطفى: أنا وأولادي صحاب

ريم مصطفى تطرقت لعلاقتها بأبنائها عمر وعلي وقالت: "عمر وعلي أصحابي أوى وبيجمعوني في كل حاجة ممكن نتخيلها في الحياة، واكتشفت إن هما اللي ظهري وسندي، مش أنا اللي ظهرهم، والاثنين كانا من أوائل الداعمين لي في أزمة السخرية والتنمر من مشهد انت قتل ابني يا مجدي وقالولي حقك تتضايقي، بس لازم تتعرضي لحاجات زي كده وأنتي فنانة، وبصي للموضوع من زاوية تانية.

ريم مصطفى قدمت في شهر رمضان الماضى 2025، مسلسل "سيد الناس" الذى شاركت في بطولته إلى جانب: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.