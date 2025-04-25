مواعيد غلق وفتح المحلات والمطاعم في اسوان بالتوقيت الصيفي

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالتنسيق مع مسئولى الجهات المعنية لتطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهى والورش إعتباراً من الجمعة 25 إبريل الجارى وذلك وفقاً لقرار وزيرة التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات ، بالتزامن مع تطبيق التوقيت الصيفى .

إلتزام المحال والمولات التجارية بمواعيد الغلق

وشدد محافظ أسوان على ضرورة إلتزام المحال والمولات التجارية بالمواعيد التى أعلنت عنها وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض ، ويتم تطبيقها يومياً من الساعة 7 صباحاً ، وتغلق الساعة 11 مساءً صيفاً ، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفى الإجازات الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفاً ، وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات يومياً من الساعة 5 صباحاً وتغلق الساعة 1 صباحاً ، مع السماح بخدمة التوصيل والطلبات الخارجية على مدار 24 ساعة .

وفيما يتعلق بالورش داخل الكتل السكنية فمواعيد الفتح والإغلاق لها تكون من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءاً ، مع إستثناء الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة ، ومحال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات وأسواق الجملة .

تطبيق المواعيد بكل حزم

وكلف الدكتور إسماعيل كمال بتطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحال العامة والكافيهات والورش بكل حزم بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية ، والمتابعة من خلال غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للتأكد من الإلتزام بتطبيق مواعيد الفتح والغلق .

لجان المتابعة

وشدد على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالمواعيد المقررة ، وتطبيق الإجراءات والعقوبات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم .