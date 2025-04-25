ستارمر وفون دير لاين يؤكدان حرصهما على تعزيز التعاون بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

بحث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووصفت الحكومة البريطانية - في بيان اليوم الجمعة - الاجتماع بين ستارمر وفون دير لاين الذي عقد في مقر الحكومة البريطانية “داونينج ستريت” بأنه كان مطولا ومثمرا إذ ركز على مجموعة كبيرة من القضايا من بينها أوكرانيا وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي والدفاع.

وأدان الجانبان خلال الاجتماع الهجوم الروسي الأخير على العاصمة الأوكرانية كييف، وأكدا مجددا دعمهما المستمر لأوكرانيا مهما طال الزمن.

وخلال مناقشتهما للمفاوضات الجارية لتعزيز الشراكة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، اتفق الجانبان على إحراز تقدم جيد، وطلبا من فرقهما مواصلة عملها في الأسابيع المقبلة بهدف تقديم حزمة طموحة قدر الإمكان في أول قمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.

وأكد ستارمر أنه سيغتنم أي فرصة لتحسين حياة العاملين في بريطانيا، ودفع عجلة النمو، والحفاظ على سلامة الناس، معربا عن اعتقاده بأن تعزيز الشراكة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيحقق ذلك..واتفق الجانبان على البقاء على اتصال وثيق في الأسابيع المقبلة.

