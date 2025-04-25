اليوم.. ندى بهجت تقدم أوبريت «الدنيا ربيع» على مسرح البالون

تقدم الفنانة ندى بهجت أوبريت «الدنيا ربيع» في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على خشبة مسرح البالون بالعجوزة، ومن إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

الدنيا ربيع أوبريت غنائي استعراضي لـ ندى بهجت

وأكدت ندى بهجت في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا الأوبريت يعرض لمدة يوم واحد فقط احتفالا بفصل الربيع، موضحه أنه من بطولتها وفكرتها وأدائها الغنائي والاستعراضي بمشاركة الفرقة القومية للفنون الشعبية والسيرك القومي وذلك تحت إشراف وإخراج الفنان تامر عبد المنعم.

وأضافت بهجت، أن الأوبريت سيشهد حضورا كبيرا من الفنانين وصناع القوى الناعمة بالإضافة الصحفيين والإعلاميين.

يشار إلى أن الفنانة ندى بهجت روجت عبر حسابها الشخصي علي موقع الفيس بوك قائله: «تنبيه للجميع وبالأخص الصحفين والنقاد الفنيين واللي بتشرف دايما بحبهم ودعمهم ليا دائما وابدا، إن شاء الله هقدم أوبريت «الدنيا ربيع»، للعظيمة سعاد حسني يوم الجمعة بتاريخ 25/4 الساعة 9 مساء على مسرح البالون تحت قيادة رئيس القطاع المخرج والممثل تامر عبدالمنعم وبالمشاركة مع فرقتي الأم الفرقة القومية واللي دايما كانوا بيشاركوا باستعراضاتهم الجميلة في أفلام الأيقونة سعاد حسني، ولكن المرة دي الأوبريت من بطولتي وغنايا وتصميم استعراضاتي، وقررت ما قدموش بشكل سعاد ولا ميكب ولا شعرها حبيت اقدمه بشكلي وبروحي أنا، روح ندى، فياريت محدش يقارن بيني وبينها أنا مش طالعة أقلدها لأني مقتنعة تماما أن محدش ينفع يكون زيها هي جت مرة واحدة بس في التاريخ، لكن أنا دايما بسعى أني أكون ممثلة مميزة مش شبه حد ولا حد شبهي، أتمني أنول إعجابكم لشخصي واللي هتشوفوه وأكون عند حسن ظنكم واي حد من الجمهور طبعا إذا حابب يحضر العرض يقدر يتواصل مع ادارة الحجوزات في مسرح البالون، وهكون مبسوطة جدا لو كل الناس اللي بيحبوني حضروا».

وفى سياق آخر تنتظر الفنانة ندى بهجت عرض أحدث أعمالها السينمائية وهو فيلم «جبل الحريم»، والذى يعتمد على البطولة النسائية وعلي رأسهم: النجمة وفاء عامر، نانسى صلاح، نسرين أمين، نهال عنبر، إنجي وجدان، إلهام عبد البديع، أميرة العايدي وآخرين وعدد من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجمة الكبيرة سوسن بدر، والعمل من قصه وسيناريو وحوار فتحى الجندى، وإخراج حسام سلام.

وكما تنتظر الفنانة ندى بهجت أيضاً عرض مسلسل يحمل إسم «كنبة حبشي » قريبًا، والذى ينتمي إلى الأعمال ذات 15 حلقة وذلك بعد تغيير إسمه وهو بطولة كل من محمد ثروت، كريم عفيفي، ملك قورة، أحمد التهامي، ياسر الطوبجي، عارفة عبد الرسول، توني ماهر، وإبرام سمير وهو تأليف نور الدين مهران وإخراج محمد مصطفى بكري.