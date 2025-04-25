شويجو: العقوبات لن تعرقل نمو التجارة الروسية

أكد سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي سيرجي شويجو، اليوم (الجمعة)، أن العقوبات لن تتمكن من عرقلة نمو التجارة الروسية، مشيرًا إلى انخفاض الدين الروسي الداخلي والخارجي.

وقال شويجو، في مقابلة مع وكالة أنباء (تاس) الروسية، "على مدى العامين الماضيين، نما الاقتصاد الروسي بنسبة 4.1%".

وأشار المسؤول الروسي إلى أن التجارة الخارجية حافظت على دينامياتها الإيجابية، وعلى الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو، إلا أن حجم التجارة ازداد خلال العام الماضي بمقدار 3.8 مليار دولار ليصل إلى أكثر من 716 مليار دولار، كما حقق حجم الميزان التجاري فائضًا مقداره 7 مليارات دولار بزيادة قدرها نحو 146 مليار دولار.

ولفت شويجو إلى أن الديون الداخلية والخارجية لروسيا قد تراجعت كما أظهرت الأنظمة المالية والمصرفية الروسية مرونة

