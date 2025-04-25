كلف اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، فور إخطاره بوقوع حادث انقلاب لأتوبيس للركاب بالطريق الصحراوى الغربى أسوان - القاهرة بالقرب من كمين السباعية بإدفو، بقيام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو عاطف كامل بمتابعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المتكاملة للمصابين وهم من الأخوة الأشقاء السودانيين بإجمالى 50 مصاب، والذين تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى النيل التخصصى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم بإشراف من الدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والدكتور أبو المجد أبو الوفا مدير مستشفيات فرع الهيئة والقائم بتسير أعمال مستشفى النيل.

محافظ أسوان يوجه برعاية 50 مصابًا سودانيًا بحادث أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي

ووجه محافظ أسوان إلى توفير أوجه الرعاية الشاملة من خلال إجراء الفحوصات الطبية ، والإشعة اللازمة للمصابين المتواجدين حالياً بالمستشفى ، مع إنهاء إجراءات الحالات التى تحتاج إلى تدخلات طبية بالمستشفيات الأخرى كالمستشفى الجامعى .

ومن جانبه أوضح الدكتور أبو المجد أبو الوفا بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان أثناء متابعته للإطمئنان على الحالة الصحية للمصابين بحادث الطريق الصحراوى تم التأكيد على تسخير كافة الإمكانيات بمستشفى النيل التخصصى للحالات حتى تماثلهم للشفاء الكامل.

خروج 13 مصابا منهم و 37 حالة تحت الملاحظة

لافتاً إلى أنه يوجد 13 شخصا من المصابين حالتهم مستقرة، وتم خروجهم من المستشفى، فيما جارى تقديم الرعاية الطبية والعلاجية لـ 37 حالة، وهم تحت الملاحظة ، وفور تحسن حالة أى مصاب يتم خروجه ، بينما تم إنهاء إجراءات تحويل 6 حالات منهم لمستشفى أسوان الجامعى، والمستشفيات المجاورة من بينهم حالتا كسر بالحوض ، و 4 حالات تحتاج إلى تدخل طبى للتجميل بمعرفة الأطباء المختصين.

1000233758

1000233757

1000233755

1000233700

1000233697