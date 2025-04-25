وزير الشباب يتفقد الاستعدادات النهائية لبطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2025

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، جولة تفقدية داخل مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، للوقوف على آخر الاستعدادات قبل انطلاق بطولة كأس العالم للجمباز الفني “رجال وآنسات” القاهرة 2025، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 25 إلى 28 أبريل الجاري، بمشاركة 20 دولة و80 لاعبًا ولاعبة من نخبة نجوم الجمباز حول العالم.

مصر أصبحت وجهة رياضية عالمية

واطمأن الوزير خلال جولته على جاهزية صالة المنافسات رقم (1)، والتجهيزات الفنية والتنظيمية، وأشاد بالجهود المبذولة من اللجنة المنظمة واتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، في إخراج البطولة بصورة تليق بمكانة مصر الدولية في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، كما تفقدا ايضا صالة التدريبات رقم (2)، والاجهزة الموجودة بها.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن استضافة مصر للنسخة الختامية من سلسلة كؤوس العالم للجمباز الفني للعام 2025 تأتي استمرارًا للثقة الكبيرة التي يمنحها الاتحاد الدولي للجمباز للدولة المصرية، واضاف قائلا: "إن تنظيم مصر لهذه البطولة العالمية يأتي تتويجًا لما تتمتع به من بنية تحتية رياضية متميزة، وخبرة تنظيمية كبيرة، وهو ما ينسجم مع رؤية الجمهورية الجديدة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعزز من مكانة مصر كوجهة رياضية جاذبة على المستوى الدولي.”

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى الدعم الكامل الذي توليه الدولة للاتحادات الرياضية، ومن بينها اتحاد الجمباز، مثمنًا جهود إعداد المنتخبات الوطنية ومشاركتها المشرفة أمام أبطال العالم والأولمبياد، متمنيًا التوفيق للاعبي ولاعبات المنتخب المصري في تحقيق نتائج متميزة ورفع علم مصر على منصات التتويج.

مضيفا ان الاتحاد المصري للجمباز تمكن من شراء احدث الاجهزة على مستوي العالم لاستضافة البطولة، ثم ستكون متوفرة لجميع اللاعبين المصريين للتدريب والاستعداد عليها، وهو ما سيجل اللاعبين المصريين في افضل المستويات والمنافسة على البطولات المختلفة.

إيهاب أمين

تقدم الدكتور إيهاب امين، رئيس الاتحاد المصري للجمباز، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل للاتحاد ولرياضة الجمباز، مشيرا الى ان الجهود الكبيرة التي بذلها السيد الوزير مع الوزارة كان لها مردود كبير في تطوير رياضة الجمباز ودخوله مع الدول العظمي للمنافسة في البطولات والمحافل الدولية.

هذا، وتُعد بطولة كأس العالم للجمباز الفني بالقاهرة 2025 الختامية ضمن سلسلة بطولات العالم المعتمدة من الاتحاد الدولي للجمباز (FIG)، وتسهم في تحديد التصنيف العالمي النهائي للاعبين، بالإضافة إلى تسليم الدرع العام لأبطال الأجهزة، وسط حضور رسمي دولي من وفد الاتحاد الدولي للجمباز ورؤساء الوفود المشاركة في حفل الافتتاح.