دوري أبطال أفريقيا.. "صبحي" يتفقد استاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي وصن داونز

أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جولة ميدانية داخل استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، للاطمئنان على الاستعدادات النهائية قبل انطلاق المواجهة المرتقبة بين النادي الأهلي ونظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تقام في السابعة مساءً.

وتفقد الوزير مختلف مكونات الاستاد، بما في ذلك أرضية الملعب، والمدرجات، وغرف الملابس، والمرافق التنظيمية الخاصة بدخول وخروج الجماهير، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير أعلى معايير التنظيم والأمن والسلامة في مثل هذه المباريات القارية المهمة.

وزير الشباب والرياضة

حيث أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على حرصه ان تكون كل مناسبة رياضية في مصر تعكس للعالم صورة مصر التنظيمية الراقية، واستاد القاهرة دائماً على قدر الحدث، موضحا ثقته في الجماهير المصرية لتقديم اداء راقٍ في تشجيع النادي الأهلي ممثل الكرة المصرية، متمنيا أن تكون المباراة نموذجاً للتشجيع الحضاري والدعم الرياضي، وان يواصل الأهلي طريقه نحو اللقب الإفريقي.

موعد مباراة الأهلي أمام صن داونز

تنطلق مباراة الأهلي وصن دوانز الجنوب إفريقي في السابعة مساء اليوم الجمعة 25 أبريل، على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

القنوات الناقلة للمباراة



تنقل مباراة الأهلي ضد صن داونز على قنوات بي إن سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية

نتيجة مباراة الذهاب

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويحتاج نادي القرن الأفريقي إلى الفوز بأي نتيجة لضمان التأهل إلى النهائي الذي سيكون أمام بيراميدز أو أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.



قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني – أكرم توفيق – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – عمر كمال - مصطفى العش.

خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – عمرو السولية – أحمد رضا – محمد مجدي "أفشة" – كريم نيدفيد – أحمد نبيل كوكا - طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – أشرف بن شرقي – محمد عبد الله.

خط الهجوم: وسام أبو علي – جراديشار.

فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز على استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد انتهاء مباراة الفريقين، مساء السبت الماضي، في الذهاب بجنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.

طاقم حكام مباراة الإياب بين الأهلي وصن داونز

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).