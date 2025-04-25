الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة.. انفوجراف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ٢٤٤ حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ١٨ وحتى ٢٤ ابريل الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.



وسلط الانفوجراف الضوء على الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لاستعراض مقترح بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المدارس الفنية الزراعية، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وخلال هذا الأسبوع استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح والاراضي وفد رفيع المستوى من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية الايفاد برئاسة "جوتشى وو" نائب الرئيس المساعد لإدارة الخدمات المؤسسية بالصندوق وبحث معهم المشروعات الزراعية المشتركة، كما ترأس أيضا، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لمناقشة الأعمال الخاصة بالمنتفعين، كما وجه وزير الزراعة، مديري مديريات الزراعة بجميع المحافظات، بسرعة تنقية الحيازات الزراعية، وإزالة الحيازات الوهمية، والمكررة والمساحات المخالفة والمتعدى عليها بالبناء.

فيما التقى "فاروق"، بالفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بالمركز الدولي للتدريب التابع لوزارة الزراعة بحي العامرية ثانٍ؛ لبحث التعاون في رفع كافة الاصول، كما التقي أيضا واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالمستثمر السعودى صاحب السمو الأمير سلمان بن محمد آل سعود، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتصنيع الزراعي بمحافظة الوادي الجديد.

افتتاح معرض زهور الربيع

وخلال هذا الأسبوع أيضا افتتح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، معرض زهور الربيع في نسخته ال92، والمقام في المتحف الزراعي بالدقي.

والتقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية، و"حبيب عبيد" وزير البيئة بالجمهورية التونسية، في لقاء ثنائي يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين، كما افتتح أيضا أعمال الدورة السابعة للجمعية العامة للمرصد، والتي تُعقد في العاصمة التونسية ، بمشاركة السادة الوزراء وممثلي الدول الأعضاء، كما ترأس الجلسة الختامية حيث تم إعادة انتخابه للفترة الممتدة من عام 2025 إلى 2029، كما التقى بالوزراء والمسئولين والمستثمرين التونسيين في دار سكن السفير المصري بالعاصمة التونسية؛ بهدف تنشيط التعاون الزراعي وتعزيز فرص الاستثمار بين الجانبين المصري والتونسي.

بينما تفقد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعةو "جوتشي وو" نائب رئيس الصندوق الدولي التنمية الزراعيه (إيفاد) للشؤون المؤسسية بتفقد مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة في محافظة المنيا، كما أطلق مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهدي بحوث الإرشاد الزراعى ومعهد بحوث القطن خلال شهر إبريل الحالى سلسلة من الندوات الإرشادية العامة للنهوض بزراعة وإنتاج محصول القطن بمحافظات إنناجه وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.

دورة تدريبية للمرأة المعيلة في شمال سيناء

فيما نظم مركز بحوث الصحراء أول دورة تدريبية للمرأة المعيلة في منطقة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، تحت عنوان “المرأة البدوية في المحافظات الصحراوية لرفع مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة”، كما وجه الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، كلمة بمناسبة اليوم العالمي للأرض الذي يوافق الثاني والعشرين من أبريل من كل عام، هنأ فيها العاملين بالمركز وجموع المواطنين بهذه المناسبة، كذلك افتتح المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع للمركز ورشة عمل تدريبية بعنوان "كيفية التسويق الإلكتروني".

الدعم الفني والإرشادي للمزارعين في التجمعات التنموية الزراعية بسيناء

بينما تواصل مبادرة “اسأل واستشير قبل ما تدفع كثير” نشاطها في تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين في التجمعات التنموية الزراعية بشمال وجنوب سيناء، كما نظّم المركز ورشة عمل بعنوان “الإدارة المتكاملة للأسمدة الذكية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة”، وذلك بمحطة بحوث رأس سدر في جنوب سيناء، كذلك شهد زيارة رسمية ضمن تعاون مشترك مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، بهدف إعداد كوادر فنية متخصصة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، توصيات المشاركون في ورشة العمل التدريبية التي نظمتها من خلال قطاع الإرشاد الزراعي بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى "كاردني"، بعنوان: تطوير القطاع الزراعي: البحث العلمي والابتكار، كما أُصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة تقريراً بنشاطه خلال النصف الأول من شهر أبريل، حيث تم إصدار 347 ترخيصا لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية.

بينما عقد قطاع الخدمات والمتابعة ندوة حول توريد وتسويق محصول القمح لموسم ٢٠٢٥، وذلك بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر والتعاونيات بهدف تشجيع المزارعين على توريد القمح للدولة من أجل رغيف العيش المدعم، كما استمر مديري عموم الإدارات العامة للحجر الزراعي في متابعة سير العمل خلال الاجازات الرسميه لأعياد الربيع سواء في مختلف الموانىء أو مواقع الإنتاج أو أماكن التعبئة المعتمدة لكلا من الصادر والوارد .

فيما نظم مركز الزراعات التعاقدية ورشة عمل عن تفعيل آليات الزراعة التعاقدية لمحاصيل الخضر والفاكهة لمزارعى اسيوط، كما نظم المركز أيضا ورشة عمل عن الزراعات التعاقدية للمحاصيل الزراعية بمديرية الزراعة مركز بنها محافظة القليوبية.

وعقدت الإدارة المركزية لشئون المديريات دورة تدريبية على مدار ثلاث ايام لتدريب وشرح كيفية تنقية الحيازات وضبط الأحواض على المنظومة وورقيا لحسن استمرار نجاح منظومتى كارت الفلاح وحوكمة الاسمدة، كما أعلن معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية عن تجديد منح الاعتماد ل٢٢ اختبارا ومنح الاعتماد في ٣ اختبارات جديدة ليكون اجمالي عدد الاختبارات المعتمدة في الايزو ١٧٠٢٥ بالمعمل الفرعي ببنها ٢٥ اختبار

وتلقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرا من الدكتور محمد العربي مدير مشروع تنمية الإستزراع السمكي البحري في مصر يفيد تجديد اعتماد الايزو للمعمل المركزي لتشخيص وعلاج أمراض الأسماك، كما واصل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، فعاليات البرنامج التدريبي بعنوان "فحص العقاقير البيطرية في العينات الغذائية" لمتخصصين من دولة موريتانيا للأسبوع الثانى بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما شارك المعمل فى ملتقى البناء والتمكين – النسخة الثالثة – فى إطار المبادرة الوطنية للبناء والتمكين ؛ المنظم بمعرفة الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة بوزارة الإنتاج الحربى.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

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