متأثرا بانخفاضه عالميا.. تراجع أسعار الذهب في مصر مسجلا 4790 جنيها للجرام

شهد سعر الذهب في مصر تراجع خلال تداولات اليوم، ليتبع حركة الذهب العالمي التي تعد مصدر التسعير الأول للذهب المحلي حالياً، وذلك في ظل غياب الحركات الكبيرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.





أسعار الذهب في مصر

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 4785 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4790 جنيها للجرام وكان قد ارتفع يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند المستوى 4820 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 4815 جنيها للجرام، وفق جولد بيليون.



التراجع الحالي في سعر الذهب المحلي يأتي نتيجة انخفاض سعر أونصة الذهب العالمي في ظل استمرار حركة التصحيح السلبي في الذهب العالمي بعد أن سجل مستوياته التاريخية الأخيرة.



استقرار سعر صرف الدولار

في المقابل هناك استقرار في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك مما ساعد على تركيز تسعير الذهب المحلي على حركة السعر العالمي وحدها بدون تأثير كبير من أي عوامل أخرى.



هناك ترقب أيضاً في السوق بعد أن أعلنت البنوك الحكومية وقف اصدار شهادات الادخار بالعائد المرتفع، والعمل على خفض العائد على الشهادات الأخرى وذلك عقب قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير.

وتترقب الأسواق الآن التغيرات التي قد تحدث في شهادات الادخار البنكية والتي قد تؤثر على تحركات رؤوس الأموال خلال الفترة القادمة حيث قد يبتعد البعض عن الشهادات البنكية لصالح الذهب.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية



تراجع سعر الذهب العالمي اليوم في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن بعد أن أعلنت الصين عن دراستها لخفض الرسوم الجمركية عن بعض السلع الأمريكية، الأمر الذي اعتبرته الأسواق تهدئة في الصراع التجاري بينهما وبين الولايات المتحدة.

انخفض سعر الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم، بعد ارتفاع طفيف خلال جلسة الأمس ليتبع تحركات الذهب العالمي ويستكمل حركة الهبوط الأخيرة في السعر، وذلك في ظل تحركات ضعيفة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك.

بعد أن وصل تراجع الذهب إلى منطقة المستوى 3290 دولار للأونصة التي تعد المستوى التصحيحي 38.2% من موجة الصعود الأخيرة شهد يوم أمس ارتفاع معتدل قبل أن يستكمل الهبوط اليوم في محاولة لكسر خط الاتجاه الصاعد قبل نهاية الأسبوع.

السعر المحلي:



انخفض سعر الذهب المحلي عيار 21 اليوم ليكسر المستوى 4800 جنيه للجرام بعد أن حاول الاستقرار أعلاه يوم أمس، ولكن الضغوط البيعية الناتجة من انخفاض الذهب العالمي أجبرت السعر على الانخفاض اليوم.