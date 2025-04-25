"الزراعة" تطلق سلسلة ندوات إرشادية للتوعية بمواجهة دودة الحشد الخريفية في الذرة

أطلق معهد بحوث وقاية النباتات بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي برئاسة الدكتورة أمل إسماعيل، سلسلة ندوات إرشادية موسعة تشمل 20 محافظة بالوجهين البحري والقبلي للتوعية بمواجهة دودة الحشد الخريفية على محصول الذرة الشامية، كأحد التحديات التي تهدد الأمن الغذائي.

وصرح الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد أن هذا التعاون يمثل توحيدا للجهود بين البحث العلمي والإرشاد الزراعي، لتنظيم ندوات توعوية للتعرف والوقاية ومكافحة دودة الحشد الخريفية، والتي تمثل تهديداً كبيراً لمحصول الذرة.

تقديم معلومات شاملة للمزارعين

وستُعقد هذه الندوات في جميع المحافظات التي تزرع هذا المحصول لتقديم معلومات شاملة للمزارعين حول طرق التعرف على هذه الآفة، وأفضل ممارسات الوقاية، وأساليب المكافحة الفعالة، مما سيساهم في رفع مستوى الوعي بأهمية مكافحة هذه الآفة.

وأكد عبدالمجيد، أن هذا التعاون يأتي في إطار خطط وقاية النباتات التنفيذية لدعم المزارعين وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لحماية محاصيلهم. كما أشار إلى أهمية تكثيف هذه المبادرات لمواجهة التحديات التي تطرأ على القطاع الزراعي.

مما يستدعي تكاتف الجهود بين المؤسسات الزراعية والمزارعين لضمان تحقيق نتائج إيجابية والحفاظ على الأمن الغذائي في البلاد.



تعزيز الإنتاج الزراعي المستدام

يأتي هذا التعاون بين المؤسستين في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الإنتاج الزراعي المستدام وحماية المحاصيل الاستراتيجية من الآفات، حيث تشكل دودة الحشد الخريفية تهديداً كبيرا لمحصول الذرة الذي يعد من المحاصيل الاقتصادية في مصر.