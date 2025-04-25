تشييع جنازة شاب ببورسعيد ضحى بنفسه لإنقاذ فتاة الدقهلية.. صور

شيع أبناء بورسعيد، اليوم الجمعة، جنازة الشاب أحمد جمال أحمد محمد الفوال، الذي لقي مصرعه أثناء محاولته إنقاذ سيدة سقطت في مياه النيل من أعلى كوبري قرية محلة إنجاق التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية، وذلك من مسجد الكبير المتعال إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في عزبة أبو عوف.

بالصور.. تشييع جنازة شاب ببورسعيد ضحى بنفسه لإنقاذ فتاة الدقهلية

وسادت حالة من الحزن الشديد بين المشيعين الذين توجهوا إلى الله بالدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يحتسبه من الشهداء، بينما دخل بعضهم في نوبة من البكاء.

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء وجود مجموعة شباب في كافيه أسفل كوبري القرية، فوجئوا بسيدة تسقط من أعلى الكوبري، فحاولوا إنقاذها وتمكنوا من إخراجها من المياه، إلا أن التيار جرف أحدهم ولم يتمكن من الخروج، ولقي مصرعه غرقًا.

وبمناقشة السيدة تبين أنها تعاني من حالة نفسية وتهذي بكلمات غير مفهومة، فيما تمكنت قوات الإنقاذ النهري من العثور على جثمان الشاب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

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