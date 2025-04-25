جولد بيليون: إعفاء بعض السلع الأمريكية من الرسوم الجمركية يدفع الذهب للتراجع بقوة

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة، في ظل أخبار عن دراسة الصين لإعفاء بعض الواردات الأمريكية من الرسوم الجمركية، في خطوة اعتبرتها الأسواق تهدئة للحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي قلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

سعر اونصة الذهب

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا اليوم بنسبة 1.4% ليسجل أدنى مستوى عند 3287 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3348 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3303 دولارات للأونصة.

أشارت أخبار إلي أن الصين قد تعفي بعض الواردات الأمريكية من رسومها الجمركية البالغة 125%، وتطلب من الشركات تحديد السلع التي قد تكون مؤهلة لهذا الاعفاء، في الوقت الذي أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن محادثات التجارة مع الصين جارية، نافيًا مزاعم الصين بعدم إجراء أي مناقشات لتخفيف حدة الحرب التجارية الدائرة، وفق جولد بيليون.

تهدئة الصراع التجاري

وقد تمثل هذه الخطوة تهدئة للصراع وقد تدعو أيضًا إلى اتخاذ واشنطن المزيد من الإجراءات التصالحية. بينما قد صرح متحدث باسم وزارة التجارة الصينية بأنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد حقًا حل النزاع، فعليها رفع جميع الإجراءات الجمركية أحادية الجانب ضد الصين.



وانخفضت أسعار الذهب اليوم مع تحسن شهية المخاطرة وسط مؤشرات على احتمال تراجع الولايات المتحدة والصين عن نزاعهما التجاري، على الرغم من عدم وجود مسار واضح للتوصل إلى اتفاق تجاري.



أيضا ابتعد الدولار عن أدنى مستوياته في ثلاث سنوات الأمر الذي ساعد على تراجع سعر الذهب، ولكن يبقى المعدن النفيس قريبًا من أعلى مستوى قياسي له عند 3500 دولار للأونصة.



استمرار التوترات التجارية

لا تزال العوامل الحالية داعمة للذهب مع استمرار التوترات التجارية وعمليات الشراء المستمرة للذهب من قبل البنوك المركزية العالمي وصناديق الاستثمار المتداولة المدعوة بالذهب.



هذا وقد أشار أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم لا يرون أي حاجة ملحة لمراجعة السياسة النقدية، إذ يسعون للحصول على مزيد من المعلومات لتحديد كيفية تأثير رسوم إدارة ترامب الجمركية على الاقتصاد.

من جهة أخرى أظهرت بيانات من مجلس الذهب العالمي أن التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة والمدعومة بالذهب المادي قد ارتفعت للأسبوع الـ 12 على التوالي، ليسجل خلال الأسبوع المنتهي في 18 ابريل تدفقات داخلة بمقدار 33.4 طن ذهب.