ضبط 11.5 طن لحوم ودواجن ومصنعات لحوم وأسماك مجمدة ومدخنة مخالفة

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ،والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم والدواجن و الأسماك.

حملات تفتيشية مكثفة

وقامت مديرية الطب البيطري برئاسة اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري (إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم) بالإشتراك مع الجهات المعنية ( مباحث التموين بإشراف العقيد أحمد النجار - شرطة البيئة و المسطحات المائية- الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - الرقابة الصحية - مجالس المدن) قامت بتنفيذ حملات تفتيشية بمراكز (مشتول السوق - أبو حماد - كفر صقر- الحسينية - ديرب نجم ) لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير٤٦ محضر مخالفة وضبط ١١ طن و٥٠٠ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ودواجن ومصنعات لحوم و أسماك مجمدة ومدخنة مجهولة المصدر وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.