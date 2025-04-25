أسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة 25-4-2025

الجمعة 25/أبريل/2025 - 02:43 م

استقرت اسعار اللحوم الحمراء، اليوم الجمعة 25-4-2025، وفقًا لتسعيرة الأسواق.

سعر اللحوم اليوم



تضمنت تسعيرة اللحوم المختلفة والتي لا تزال مستقرة بالتوازي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وسجل سعر كيلو اللحم البلدي البتلو الصافي 413 جنيها للمستهلك واللحم الضاني بـ417 جنيها للكيلو، وبلغ سعر كيلو البتلو بالعظم بـ383 جنيها.

سعر الكندوز



بلغ سعر كيلو الكندوز الكبير 347 جنيها للمستهلك والكندوز الصغير بـ396 جنيها.

وبلغ سعر كيلو اللحم البقري 350 و450 جنيها، وبلغ سعر كيلو الكبدة ما بين 350 و420 جنيها للكيلو والمفروم البلدي بلغ 320 جنيها.

اللحوم المجمدة



بلغ سعر كيلو اللحم المجمد 280 جنيها والمفروم بـ240 جنيها.