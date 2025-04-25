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الجمعة 25 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس المفاوضين اليابانيين يزور واشنطن لإجراء جولة ثانية من محادثات التعريفات الجمركية

اليابان
اليابان
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قال رئيس المفاوضين اليابانيين في محادثات التعريفات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ريوسي أكازاوا، اليوم (الجمعة)، إنه سيقوم برحلة إلى واشنطن لمدة ثلاثة أيام الأسبوع المقبل لإجراء جولة ثانية من المحادثات بشأن التعريفات الجمركية.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن أكازاوا، وزير الانتعاش الاقتصادي المعروف بأنه مساعد مقرب من رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، سيقوم بزيارة رسمية ثانية إلى واشنطن اعتبارًا من يوم الأربعاء، لمتابعة الزيارة التي أجراها الأسبوع الماضي لإجراء مناقشات مع نظرائه الأمريكيين، بما في ذلك وزير الخزانة سكوت بيسنت، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
 

اليابان ترامب واشنطن التعريفات الجمركية