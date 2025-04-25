ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادرت 13 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 43288 طنا تشمل: 6659 طن يوريا و8165 طن أسمنت معبأ و 2300 طن ملح معبأ و400 طن علف بنجر و6528 طن جبس معبأ و19236 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30717 طن تشمل : 4627 طن حديد و 2340 طن خشب زان و 2740 طن خردة و 10000 طن فول صويا و 7000 طن ذرة و 3900 طن ابلاكاش و 54 طن فول و 202 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 56 طن.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 48942 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 49535 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6543 حركة.

ويذكر أنه استقبل اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وفد الخط الملاحي العالمي ONE - ( Ocean Network Express ) أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم لميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط ، حيث ضم الوفد الربان هوسونو يوكيو مدير عام تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا – افريقيا رادك ماجرسكى مدير تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا_ افريقيا و محمد سلطان رئيس العمليات بمصر ومحمد السايس مشرف أول العمليات

بمصر .

كما وقّعت هيئة ميناء دمياط وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة إحدى الشركات التابعة للمقاولين العرب ، عقدًا تلتزم به الشركة بتقديم خدمات بيئية متكاملة لميناء دمياط ، حيث قام بالتوقيع اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، وحسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر حيث يأتي استقبال أوناش الرصيف العملاقة استكمالًا لعملية تجهيز المحطة.