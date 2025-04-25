ليلى طاهر تنفي لـ"البوابة نيوز" خبر وفاتها: أنا سعيدة بالإشاعة

طمأنت الفنانة القديرة ليلى طاهر محبيها ومتابعيها على حالتها الصحية، بعد الأخبار التي أثيرت حول وفاتها والتي وصفتها بالسخيفة.

وقالت ليلى طاهر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": “الخبر مش جديد.. ومش عارفة ليه مركزين مع النجوم الكبار.. أنا مستغربة جدًا، إيه الهدف من كتابة خبر غير حقيقي”.

وتابعت ليلى طاهر: “إيه الفائدة وإيه المصلحة من موتي؟ إن كانت المصلحة تحقيق عدد من المشاهد فهذا لن يحدث، لأن الخبر سرعان ما يتم نفيه على أنه شائعة كاذبة، خلال ساعة واحدة الجميع عرف إن الكلام ده غلط، ولكني سعيدة بالإشاعة”.

وكشفت ليلى طاهر: “أنا بتخض لما بقرأ الخبر ده، لكن اكتشفت أنه جاء في مصلحتي لأن كل الناس تكلمنى بحب واهتمام”.

أبرز أعمال ليلى طاهر

قدمت الفنانة ليلى طاهر العديد من الأفلام أهمها "الناصر صلاح الدين، عفوا أيها القانون، الأيدي الناعمة، لا تدمرني معك، الأزواج الشياطين، قطة على نار، زمان يا حب، اعترافات امرأة، البيوت أسرار، زوجة بلا رجل، معسكر البنات، أيام ضائعة، المدير الفني، المراهقان، ثمن الحب، سنوات الحب، مطلوب زوجة فورا، امرأة في دوامة، بطل للنهاية، آخر فرصة، يا حبيبي، حيرة وشباب".

ومن المسلسلات التي شاركت فيها: “يا ورد مين يشتريك، وعائلة شلش، مسيو رمضان مبروك، والباب في الباب، و زواج بدون ازعاج، وعادات وتقاليد”.