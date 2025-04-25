موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بايرتس والقنوات الناقلة

يسعى فريق بيراميدز، لمواصلة مسيرته الرائعة في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم والتأهل إلى النهائي القاري للمرة الأولى في تاريخه، عندما يستضيف فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي في إياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو

ويلتقي بيراميدز مع أورلاندو الجنوب أفريقي في التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على استاد الدفاع الجوي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

تملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي عبر قنواتها المختلفة، ومنها مباراة بيراميدز وأورلاندو بيراتس في إياب نصف النهائي.

وأعلنت الشبكة الرياضية عن تخصيص قناة beIN Sports HD 6 لنقل اللقاء المرتقب.

قائمة بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة الفريق في مباراة أورلاندو بايرتس، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

نتيجة مباراة الذهاب

يذكر أن مباراة الذهاب بين بيراميدز وأورلاندو بايرتس التي أقيمت على استاد سوكر سيتي في جوهانسبرج انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

حكام مباراة بيراميدز وأورلاندو

يدير اللقاء الحكم الجابوني باتريس مبيامي، ويعاونه ألفيس نويبي من الكاميرون المساعد الأول، وبوريس ديستوجا من الجابون المساعد الثاني، وأحمد علي الحكم الرابع من تنزانيا.

ويراقب اللقاء بشرى مأمون من السودان، والمنسق العام فيكتور لوال من جنوب السودان، ومراقب الحكام كواديو بورو من كوت ديفوار، والمنسق الإعلامي عبدالمالك أبوبكاري من النيجر، وإيفانز أوتشارو المنسق الأمني من كينيا.

وعلى تقنية الفيديو، بيير أتشو من الجابون، ويعاونه الكيني ستيفين أونيانجو، ومساعد المنسق العام إيمسيت فلان من ليبيريا.