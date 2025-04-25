روسيا وإيران مستعدتان للعمل على مسارات برية جديدة للغاز

الجمعة 25/أبريل/2025 - 02:14 م

أعربت موسكو وطهران استعدادهما لمواصلة العمل في مشاريع مشتركة لإنشاء ممرات غاز برية جديدة من روسيا إلى إيران.

وقال بيان صادر عن الحكومة الروسية - حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم - أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أجرى أمس اجتماعا مع وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، حيث ناقش الطرفان تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية في قطاع الطاقة، كما استعرضا سبل تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة طويلة الأمد والخطط المشتركة، لا سيما في مجالات الطاقة والنقل والتجارة.

وأكد نوفاك، استعداد روسيا للمساعدة في توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران.مشيرا إلى أن الزيارة الأخيرة للرئيس الايراني إلى موسكو شهدت حدثا تاريخيا وهو توقيع اتفاقية استراتيجية شاملة بين البلدين، والتي تحدد آفاقا واضحة لتطوير التعاون.

ولفت نوفاك إلى نمو التبادل التجاري بوتيرة إيجابية بنسبة 13% خلال العام الماضي 2024.

كذلك تمت الإشارة إلى التعاون الناجح بين البلدين في إطار اتفاق مجموعة "أوبك+" ومن خلال منصة منتدى الدول المصدرة للغاز.

وأعرب الطرفان عن استعدادهما لمواصلة العمل في مشاريع مشتركة لإنشاء ممرات غاز برية جديدة من روسيا إلى إيران.

وجاء اللقاء عشية انعقاد الدورة الثامنة عشرة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا في موسكو.

