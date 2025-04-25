البطولة العربية للرماية.. نهائيات الاسكيت وانطلاق المسدس والبندقية ضغط الهواء يشعلان المنافسات

تشهد ميادين نادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر إقامة نهائيات الاسكيت للرجال والسيدات والناشئين والناشئات، وسط أجواء حماسية وتنافس قوي بين الرماة، في بداية قوية تؤكد أن البطولة العربية للرماية ستكون واحدة من أقوى نسخها على الإطلاق.

منافسات البطولة العربية للرماية

في الوقت نفسه، انطلقت نهائيات منافسات 10 متر مسدس مختلط على ميادين المركز الأوليمبي بالمعادي، كما تشهد الميادين التدريب الرسمي لمسابقة البندقية ضغط الهواء 10 متر رجال وسيدات، وسط ترقب كبير لانطلاق الجولات التنافسية في هذه الفئة خلال الساعات المقبلة.

وتقام البطولة تحت إشراف الاتحاد العربي للرماية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 أبريل حتى 1 مايو 2025، وبمشاركة نحو 300 رامي ورامية من 19 دولة عربية، هي: مصر (البلد المضيف)، السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، الأردن، فلسطين، سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، السودان، لبنان، وموريتانيا.

تفاصيل البطولة العربية للرماية

وتعد البطولة محطة مهمة لتبادل الخبرات بين الأشقاء العرب، وتهيئة الأبطال لخوض المنافسات القارية والدولية، كما تسهم في اكتشاف مواهب جديدة تدعم المنتخبات الوطنية في المستقبل.

رئيس اتحاد الرماية

وفي مستهل البطولة، أكد حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، أن:

"البدايات جاءت قوية ومبشرة، تعكس مدى الجدية والاستعداد العالي لدى الرماة، ونعمل على توفير كل عناصر النجاح للبطولة، ونفخر باستضافة هذا الحدث الذي يعزز من روابط التعاون الرياضي العربي ويدعم مسيرة التطوير في رياضة الرماية على المستوى الإقليمي.