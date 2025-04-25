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الجمعة 25 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

29 و30 أبريل.. قرعتان لتسكين المواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالرابية بالشروق

المهندس شريف الشربيني
المهندس شريف الشربيني
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أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إجراء القرعتين العلنيتين 7 و 8 لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقة الرابية بمدينة الشروق، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 29 و 30/4/2025، بمقر جهاز المدينة.
 

وأوضح المهندس بسام محمد فضل، أنه سيتم إجراء القرعتين العلنيتين 7 و 8، لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم بنطاق منطقة الرابية طبقاً لشرائح مساحات (۲۰۹م٢ - ٢٧٦م ٢ - ٤٠٠م٢ - ٥٠٠م٢).

وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق، إلى أنه على من يرغب في الحضور من المواطنين التواجد بداية من الساعة 10 صباحا في التاريخ المحدد لإجراء عملية تسجيل الحضور، مشيراً إلى أنه سيتم غلق الأبواب الساعة 12 ظهراً للبدء في إجراء القرعة العلنية، وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد.

توفيق الاوضاع بمدينة الشروق قرعة علنية المجتمعات العمرانية سداد المقدمات