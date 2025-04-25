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الجمعة 25 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مواقع عسكرية روسية تكشف اسم المسئول الذي قتل في انفجار موسكو

موسكو
موسكو
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أفادت مواقع عسكرية روسية، مقتل نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة، اللواء ياروسلاف موسكاليك، بانفجار شرقي موسكو، اليوم الجمعة، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وأوضحت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، أنّ سيارة انفجرت في فناء مبنى سكني في بالاشيخا، في ضواحي موسكو، ما أسفر عن سقوط ضحايا، وفقًا لما نقلته عن مسؤول في خدمات الطوارئ.

ويأتي ذلك تزامنًا مع زيارة المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف إلى روسيا، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل اجراء مباحثات حول إنهاء الحرب في أوكرانيا.

موسكو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القاهرة الاخبارية أوكرانيا هيئة الأركان