جامعة العريش تشارك في النسخة الخامسة من أولمبياد المحافظات الحدودية

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، و بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أركان حرب خالد شعيب محافظ مرسى مطروح واللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء وبمشاركة الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة ولفيف من القيادات السياسية والشعبية بالمحافظة.

احتفالات عيد تحرير سيناء



وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم شباب المحافظات الحدودية، وتماشيا مع احتفالات أعياد تحرير سيناء ال٤٣ شاركت جامعة العريش في الاحتفالية ممثلة بفريق من كلية التربية الرياضية الذى قدم عروض فنية متميزة نالت استحسان السادة الحضور.

كما أثنى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على هذا العرض الذي يعد من التراث السيناوي الأصيل والذي جعل جامعة العريش تظهر بصورة مشرفة للجامعة ولسيناء الحبيبة.

تهنئه رئيس الجمهورية



وتقدم رئيس الجامعة بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه وأهتمامه بشباب المحافظات الحدودية، حيث أن المشاركة الواسعة من أبناء المحافظات الحدودية تعزز مفهوم الوحدة الوطنية، وتؤكد على أن شباب تلك المحافظات جزء أصيل من نسيج الوطن، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.

كمًا تقدم الدكتور حسن الدمرداش بجزيل الشكر لفريق الجامعة المشارك في الاحتفالية وللمدربين على العرض المميز والمشهد الرائع الذي يليق بإسم جامعة العريش وتمنى لهم جميعا مزيد من التفوق والنجاح.