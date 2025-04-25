أنباء عن مقتل مسؤول عسكري رفيع في هيئة الأركان الروسية

الجمعة 25/أبريل/2025 - 01:46 م

كشفت وسائل اعلام روسية عن مقتل نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة الروسية، ياروسلاف موسكاليك، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعت داخل سيارة في منطقة بالاشيخا بضواحي موسكو.

وأكدت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيتريانكو، مقتل الفريق ياروسلاف موسكاليك إثر انفجار سيارة مفخخة في منطقة بالاشيخا بمقاطعة موسكو.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، وقع انفجار في سيارة من طراز "فولكسفاغن غولف" بالقرب من المبنى رقم 2 في شارع نيستيروف بمدينة بالاشيخا في مقاطعة موسكو.

على إثر الحادث، باشرت لجنة التحقيق الروسية بفتح تحقيق جنائي استنادًا إلى المادتين 105 و222.1 من القانون الجنائي الروسي، والمتعلقتين بجريمة القتل والاتجار غير المشروع بالمواد المتفجرة.