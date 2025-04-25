جامعة القناة تعزز قيم الولاء والانتماء في ندوة توعوية بدار الرحمة للبنات احتفالًا بأعياد تحرير سيناء

نظمت جامعة قناة السويس ندوة توعوية بدار الرحمة للبنات بهدف تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، تأكيدًا على رسالتها المجتمعية ودورها في بناء وعي وطني أصيل لدى النشء، وذلك في إطار احتفالات الجامعة بأعياد تحرير سيناء.

جاءت الندوة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الذي أكد أن الجامعة لا تقتصر على رسالتها التعليمية داخل الحرم الجامعي، بل تمتد مسؤولياتها لتشمل المجتمع المحلي بكافة فئاته، مشيرًا إلى أن تعزيز الانتماء للوطن هو حجر الأساس في بناء أجيال واعية قادرة على العطاء والعمل من أجل مستقبل أفضل.

أهمية دعم الفتيات

أقيمت الندوة تحت إشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي شددت على أهمية دعم الفتيات في دور الرعاية بالمعرفة والوعي الوطني، وتمكينهن من الانخراط في المجتمع بثقة وإيجابية، مؤكدة أن الفعاليات التي تنظمها الجامعة تستهدف ترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية وتنمية المهارات الحياتية.

مد جسور التواصل

كما تمت الندوة تحت إشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، الذي أوضح أن الكلية حريصة على مد جسور التواصل بين الجامعة والمجتمع المحلي من خلال كوادرها الأكاديمية بما يسهم في تقديم برامج نوعية هادفة تعزز من وعي المواطن ومسؤوليته تجاه وطنه.

العمل من أجل الوطن

وقدّم المحاضرة الدكتور عمرو مصطفى، المدرس بكلية التربية، حيث تناول مفهوم المواطنة باعتبارها تجسيدًا للانتماء والإخلاص في العمل من أجل رفعة الوطن، موضحًا الفارق بين مفهومي الولاء والانتماء، ومؤكدًا أن المواطنة الفعالة تتطلب تحمل المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية تجاه المجتمع.

كما أشار إلى أن السعادة الحقيقية تنبع من القدرة على مواجهة تحديات الحياة بثقة وتفاؤل، وأن معرفة الفرد لذاته وشخصيته الحقيقية تمكّنه من التفاعل الإيجابي مع محيطه المجتمعي، بما يعزز من أدواره التنموية ويؤكد على مكانته كمواطن فاعل في خدمة الوطن وشهدت الندوة تفاعل الطلاب والمشرفين مع المحاضر والرد علي استفساراتهم.

نظم الندوة ايفون حبيب مدير إدارة الإتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس.