"التنمية المحلية × أسبوع".. أنشطة وزارة التنمية المحلية خلال (18 – 24 أبريل 2025)

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 133 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة ( 18 – 24 أبريل 2025).

*أبرز الأنشطة والفعاليات*

*الجمعة 18 أبريل*

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، بتفعيل مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بجميع محافظات الجمهورية والتواصل علي مدار 24 ساعة مع المركز الرئيسي بالوزارة لمتابعة الإحتفالات بأعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد، كما طالبت المحافظات بتشكيل لجان من المحافظة وممثلين من وزارة الري و شرطة المسطحات المائية/ النهرية للمرور علي كافة المراسي والعائمات بأنواعها من حيث التراخيص والسلامة الإنشائية والتحميل .

*السبت 19 أبريل*

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة المجيد وذلك بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة ، والتي ترأسها الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور عدد من الوزراء والمحافظين و كبار رجال الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة.

كما شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية ، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وذلك بحضور عدد كبير من أحبار الكنيسة وآباء الكهنة، وسط تواجد عدد من الوزراء والشخصيات العامة ورجال الدين الإسلامى والمسيحي وأعضاء السلك الدبلوماسي ومجلسي النواب والشيوخ والسياسيين وكبار رجال الدولة.

*الثلاثاء 22 أبريل*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

وقامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، برفقة السفيرة فايزة أبو النجا مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومى، واللواء أ.ح دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، ورئيس اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بجولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال بالمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة بعد بدء التشغيل التجريبى لأعمال التطوير للوقوف على انتظام العمل وفاعلية المنظومة الجديدة فى تحسين تجربة الزائرين والتنسيق لتلافي أية ملاحظات أو معوقات بالأعمال تمهيدًا للافتتاح الرسمى.

كما التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالنائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية.

*الأربعاء 23 أبريل*

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في إجتماع مجلس الوزراء الاربعون برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة.

وبعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، برقية تهنئة إلى كل من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بمناسبة عيد تحرير سيناء.

كما التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويأتى اللقاء في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها وزيرة التنمية المحلية مع المحافظين لمتابعة الملفات الخدمية والتنموية .

*الخميس 24 أبريل*

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية حركة محلية لسكرتيري العموم والسكرتيري العموم المساعدين فى عدد من المحافظات تضمنت الحركة تعيينات وتنقلات لحوالي 10 قيادات محلية، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء قيادات المحليات بجميع المحافظات لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتصعيد المتميزين واستبعاد المقصرين.

كما أعلنت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، عن بدء تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية، في جميع المحافظات، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 25 إبريل الجاري 2025، وفقًا للمادة السادسة من قرار وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) رقم 456 لسنة 2020 الذي ينظم مواعيد تشغيل المحال العامة بالتزامن مع بدء تطبيق التوقيت الصيفى .