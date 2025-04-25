محافظ المنوفية: إزالة 860 حالة تعدٍ ومتغير مكاني وبناء مخالف

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن إزالة 860 حالة تعدٍ ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك منذ انطلاقها في 5 إبريل الجاري، جاء ذلك وفق تقرير إدارة الأزمات بالديوان العام، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

محافظ المنوفية يؤكد: إجراءات رادعة للمخالفين



وأوضح محافظ المنوفية أن الحالات التي تم إزالتها تنوعت بين إزالة حالة تعدي على أملاك دولة (مبانى ) علي مساحة 143م2 ، و إزالة 95 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية ( زراعة خاصة ) علي مساحة 9562 م2 ، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة 70 حالة متغير مكاني علي مساحة 6231 م2 تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية و إزالة 20 حالة بناء مخالف بدون ترخيص علي مساحة 1795 م2 ، و 542 حالة تعدى أخرى مبانى على مساحة 53688 و 132 حالة تعدى أخرى زراعة وذلك بنطاق المراكز والمدن.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية بتكثيف المرور الميداني بنطاق المحافظة للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد لأية تعديات جديدة.