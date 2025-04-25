وفاة شاب غرقا في بحر أبو السعود بالفيوم

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الفيوم، من انتشال جثة شاب؛ إثر سقوطه غارقًا في مياه بحر أبو السعود، بدائرة مركز شرطة طامية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغا من مأمور مركز شرطة طامية، تقدم به الأهالي يفيد بغرق شاب في مياه بحر ابو السعود ، بدائرة المركز، يدعى "كريم . ر .م " 18 عامًا، وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وبمناظرتها.

إسفكسيا الغرق

تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها، وقال والد الشاب الغارق: "أنه أثناء سير نجله المذكور على حافة البحر المشار إليها اختل توازنه وسقط بداخله ما نتج عنه غرقه ووفاته"، نافيًا وجود شبهة جنائية في الواقعة وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

تحرير محضر بالواقعة



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وذلك لدفنه في مقابر اسرته.