«كارمن» يواصل لياليه على مسرح الطليعة بحضور نقيب الممثلين.. صور

يواصل العرض المسرحي «كارمن» ليالي عرضه على خشبة مسرح الطليعة، وسط حضور جماهيري كبير، وعلى رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمخرج هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح، الدكتور علاء قوقة، المخرج تامر كرم مدير مسرح الشباب، النجمة سامية عاطف، النجم طه خليفة، النجمة يارا فاروق، الدكتور محمد إبراهيم مدير عام الشئون المالية والإدارية بالبيت الفنى للمسرح، المهندس محمد هاشم رئيس التجهيزات الفنية.

العرض المسرحي «كارمن» يواصل ليالي عرضه

يذكر أن العرض مستمر على مسرح الطليعة يوميا في تمام التاسعة مساء " كارمن " عن رواية الكاتب الفرنسي بروسبير ميريميه، كتابة مسرحية محمد علي ابراهيم، تمثيل ريم أحمد، ميدو عبد القادر، نهال فهمي، محمد حسيب، ليديا سليمان، عبد الرحمن الجميل، أحمد علاء، محمد العرجاوي، محمد البدالي، ديكور وملابس أحمد شربي، استعراضات سالي أحمد، من إخراج ناصر عبد المنعم.

