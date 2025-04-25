أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر 25-4-2025

الجمعة 25/أبريل/2025 - 01:37 م

شهدت أسواق مواد البناء في مصر صباح اليوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025 حالة من التباين الملحوظ في أسعار الحديد والأسمنت، حيث سجلت بعض شركات إنتاج الحديد تراجعًا جديدًا في الأسعار، في الوقت الذي واصلت فيه أسعار الأسمنت الرمادي مسارها التصاعدي.

أسعار الحديد اليوم في مصر

فيما يخص أسعار الحديد، فقد ضربت الأسواق موجة انخفاض جديدة هي الأبرز منذ فترة، حيث انخفضت الأسعار بشكل واضح بعد سلسلة من التذبذبات السابقة. وقد سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري تراجعًا ملحوظًا، حيث بلغ السعر نحو 38462 جنيهًا، وهو ما يعكس انخفاضًا بنحو 806 جنيهات مقارنة بسعر يوم أمس. وفي الوقت ذاته، تراجع سعر طن حديد عز ليصل إلى 40139 جنيهًا بعد أن هبط بقيمة 480 جنيهًا. هذا الانخفاض شمل أيضًا العديد من الشركات المنتجة الأخرى مثل السويس وبشاي والمراكبي والمصريين والعشري، حيث تراوحت أسعار الطن بين 35800 جنيه و38300 جنيه، في دلالة على انخفاض عام في السوق رغم اختلاف السياسات التسعيرية بين الشركات.

أسعار الأسمنت

أما على صعيد الأسمنت، فقد سلك السوق مسارًا عكسيًا تمامًا، حيث سجلت أسعار الأسمنت الرمادي ارتفاعًا جديدًا مقارنة بتعاملات يوم الخميس. الزيادة بلغت حوالي 128 جنيهًا في سعر الطن، ليصل بذلك متوسط السعر إلى 3352 جنيهًا للطن الواحد، وهو ما يشير إلى استمرار حالة التذبذب التي يعيشها هذا القطاع منذ فترة. ورغم هذا الارتفاع، تباينت الأسعار بين الشركات، حيث ظلت بعض العلامات التجارية مثل الشركة العربية عند مستويات أقل، حيث سجل الطن لديها نحو 2000 جنيه، بينما ارتفعت أسعار شركات أخرى مثل حلوان والعسكري والسويس، لتصل إلى مستويات تتراوح بين 3300 و3370 جنيهًا للطن.

وتأتي هذه التحركات السعرية في ظل تغيرات مستمرة تشهدها سوق مواد البناء في مصر، حيث تؤثر عوامل مثل الطلب الموسمي، وتكلفة الإنتاج، وأسعار الطاقة، بجانب الأسعار العالمية للخامات، على حركة السوق المحلية. ويُلاحظ أن الانخفاض في أسعار الحديد قد يُشكل فرصة جيدة للمقاولين والمستهلكين خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مواد بناء أخرى مثل الأسمنت، الذي ما زال يشكل عبئًا إضافيًا على تكاليف الإنشاءات.