محافظ المنوفية: ضبط 45 كرتونة رنجة مجهولة المصدر بمنوف

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الجمعة، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات .

تحرير 210 محاضر تموينىة متنوعة



وتمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية من تحرير 210 محضر تمويني متنوع خلال يومي الخميس والجمعة لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، تنوع ما بين 118 محضر مخالفات مخابز و 92 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار ، ومن أبرز المخالفات تحرير محاضر جنح ضد أصحاب محلات لبيع رنجة وسردين بمركز منوف وضبط كمية قدرها 45 كرتونة سمك رنجة مدخن فاخر بدون مستندات ومجهولة المصدر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

المحافظ يشدد على تكثيف الرقابة الميدانية



هذا وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري وسرعة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين .