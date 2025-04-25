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الجمعة 25 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الأسواق الأوروبية تفتتح على ارتفاع مع ترقب تقارير أرباح الشركات

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
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افتتحت أغلب مؤشرات الأسهم الأوروبية على ارتفاع خلال تعاملات اليوم الجمعة- نهاية تداولات الأسبوع - حيث يترقب المستثمرون عن كثب تقارير أرباح الشركات وسط استمرار حالة عدم اليقين التجاري.

 وعلى صعيد التداولات، سجل مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي ارتفاعا بنسبة 0.08% بمقدار 0.41 نقطة ليصل إلى 519 نقطة، وزاد مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.33% بمقدار 25 نقطة ليصل إلى 7527 نقطة.
وتقدم مؤشر"داكس" الألماني بنسبة 0.16% بمقدار 35 نقطة ليصل إلى 22099 نقطة، وحقق مؤشر "FTSE MIB" الإيطالي مكاسب بنسبة 0.27% بمقدار 97 نقطة ليصل إلى 36906 نقاط.
فيما انخفض مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.06% بمقدار 4 نقاط لتصل إلى 8402 نقطة، وصعد مؤشر "IBX35" الإسباني بنسبة 0.74% بمقدار 97 نقطة ليصل إلى 13276 نقطة.
كما أنه تم التركيز اليوم على أرباح الشركات أيضًا، حيث ارتفعت أسهم شركة "سافران" الفرنسية المُصنّعة لمحركات الطائرات، بنسبة 3.1% بعد أن فاقت التوقعات. 
وفي الوقت نفسه، جاءت أرباح شركة "ساب إيه بي" السويدية، المُصنّعة للمعدات الدفاعية، دون التوقعات، ما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبة 1%.
 

الأسهم الأوروبية ستوكس داكس