الأسواق الأوروبية تفتتح على ارتفاع مع ترقب تقارير أرباح الشركات

افتتحت أغلب مؤشرات الأسهم الأوروبية على ارتفاع خلال تعاملات اليوم الجمعة- نهاية تداولات الأسبوع - حيث يترقب المستثمرون عن كثب تقارير أرباح الشركات وسط استمرار حالة عدم اليقين التجاري.

وعلى صعيد التداولات، سجل مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي ارتفاعا بنسبة 0.08% بمقدار 0.41 نقطة ليصل إلى 519 نقطة، وزاد مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.33% بمقدار 25 نقطة ليصل إلى 7527 نقطة.

وتقدم مؤشر"داكس" الألماني بنسبة 0.16% بمقدار 35 نقطة ليصل إلى 22099 نقطة، وحقق مؤشر "FTSE MIB" الإيطالي مكاسب بنسبة 0.27% بمقدار 97 نقطة ليصل إلى 36906 نقاط.

فيما انخفض مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.06% بمقدار 4 نقاط لتصل إلى 8402 نقطة، وصعد مؤشر "IBX35" الإسباني بنسبة 0.74% بمقدار 97 نقطة ليصل إلى 13276 نقطة.

كما أنه تم التركيز اليوم على أرباح الشركات أيضًا، حيث ارتفعت أسهم شركة "سافران" الفرنسية المُصنّعة لمحركات الطائرات، بنسبة 3.1% بعد أن فاقت التوقعات.

وفي الوقت نفسه، جاءت أرباح شركة "ساب إيه بي" السويدية، المُصنّعة للمعدات الدفاعية، دون التوقعات، ما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبة 1%.

