قرينة الرئيس في ذكرى تحرير سيناء: نستحضر بفخر تضحيات شعب لا يعرف المستحيل

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية : في ذكرى تحرير سيناء، نحيي بطولات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

وأضافت قرينة الرئيس، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": نستحضر بفخر تضحيات شعب لا يعرف المستحيل..كل عام ومصر بخير، وسيناء حرة أبية، وراية الوطن خفّاقة بعزيمة أبنائه..تحيا مصر.

جاءت كلمة قرينة الرئيس بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستبقي بوحدة شعبها، وبسالة جيشها ورعاية ربها رافعة الرأس، عزيزة النفس، شديدة البأس، ترعى الحق وترفض الظلم.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لعيد تحرير سيناء.