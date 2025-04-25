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الجمعة 25 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الزراعة يزور مقر مرصد الصحراء والساحل في العاصمة التونسية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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 قام علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بزيارة الى مقر المرصد في العاصمة التونسية يرافقه د نبيل بن خطرة الأمين العام للمرصد والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور سامى ابورجب المنسق الوطني التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل بجمهورية مصر العربية، وذلك عقب اعادة انتخابه برئاسة مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل.

ووزير الزراعة تفقد المقر واطلع على آليات العمل فيه  كما عقد اجتماعا مع العاملين بالمرصد حيث وجه لهم الشكر على جهدهم خلال الفترة السابقة وناقش معهم استراتيجية العمل خلال المرحلة القادمة وحثهم على بذل قصارى جهدهم من تحقيق أهداف المرصد في خدمة التنمية بالدول الأعضاء.

 

انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي الجدد

وكانت الدورة السابعة للجمعية العامة لمرصد الصحراء والساحل المنعقدة حاليا في العاصمة التونسية شهدت انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي الجدد للفترة الممتدة من عام 2025 وحتى عام 2029.

كما أسفرت الانتخابات عن فوز علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بجمهورية مصر العربية برئاسة مجلس إدارة المرصد للفترة ذاتها، في خطوة تعكس الثقة الإقليمية والدولية في الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم قضايا البيئة والتنمية المستدامة في المنطقة.

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مرصد الصحراء والساحل انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي الجدد