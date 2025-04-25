الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين تنعقد الجمعة المقبلة 2 مايو

أعلن مجلس نقابة الصحفيين عن دعوته للزملاء المقيدين في جدول المشتغلين لحضور الاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة، والمقرر عقده في تمام الساعة العاشرة صباحًا من يوم الجمعة المقبل الموافق 2 مايو 2025، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة (33) من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.

جدول الأعمال: تصديق وتقارير وموازنة



وذكرت النقابة - في بيان رسمي صدر اليوم - أن جدول أعمال الجمعية العمومية يتضمن ما يلي:

التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق المنعقد في مارس 2023.

مناقشة تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025 واعتماده.

اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

إقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025.

مناقشة الموضوعات المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

انتخابات النقيب وستة أعضاء من المجلس



كما يتضمن الاجتماع انتخاب النقيب الجديد وستة من أعضاء مجلس النقابة، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب، تُجرى الانتخابات في اليوم التالي السبت 3 مايو، من الساعة الثالثة عصرًا حتى السابعة مساءً.

وسيتم كذلك مناقشة أي أمور عاجلة قد تطرأ بعد توجيه الدعوة وترى النقابة عرضها على الجمعية العمومية.

موعد انعقاد بديل في حالة عدم اكتمال النصاب

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد في المرة الخامسة بنسبة حضور 25%، سيُعاد دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 16 مايو 2025 بنفس النسبة القانونية (25%).