الكشف الطبي بالمجان على 1171 مواطنًا في قافلة طيبة بدمياط

نظمت مديرية الصحة دمياط، قافلة طبية علاجية «حياة كريمة» في قرية ابو عدوي التابعة لمركز كفر سعد، والتي استمرت على مدار يومين.

الكشف الطبي بالمجان على 1171 مواطنًا في أبو عدوي

وأوضح الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان له اليوم، أن عدد المترددين على القافلة بلغ 1171 مواطنا.

وبلغ عدد العيادات 10 عيادات تخصصية متنقلة، وعدد التخصصات 8 تخصصات طبية، وتردد 316 حالة على معمل الدم، وفحص 18 حالة في معمل الطفيليات، وتم اجراء 10 أشعة x ray، واجراء 8 أشعة بالسونار، والكشف المبكر عن الضغط والسكر من خلال مبادرة افحص واطمن على 133 حالة.

كما تم اجراء 6 ندوات تثقيف صحي، تردد عليها 64 مواطنا.

من جانبها، أكدت الدكتورة سها خيري المكاوي، مدير ادارة القوافل العلاجية المتنقلة في مديرية الصحة بدمياط، أن القافلة تضم صيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، ويتم تنظيم القوافل العلاجية بشكل أسبوعي، ضمن خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تتضمن عددا من العيادات المتنقلة بكل التخصصات الطبية، ومعمل ووحدتين للأشعة، وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور محمد الغباشي مدير إدارة القوافل العلاجية في وزارة الصحة.

وتابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جهود مديرية الصحة لاستكمال القوافل الطبية لتغطية كافة المناطق بالخدمات الطبية والعلاجية والتى تتضمن عيادات متنقلة بتخصصات طبية و وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، حيث تلقى " المحافظ " بيان من المديرية فى هذا الخصوص، تضمن أبرز نتائج القافلة التى تم اطلاقها يومى الأربعاء والخميس ، ضمن خطة شهر إبريل الجارى ، بقرية أبو عدوى بمركز كفر سعد.

قوافل علاجية أسبوعية

هذا ويشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، حيث تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في تقديم الخدمات الطبية للجميع المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية.

