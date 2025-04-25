وفاة الإنفلونسر الشهيرة دومينيك ماكشين عن عمر 21 عاما بسرطان القولون

في واقعة أليمة توفيت الإنفلونسر النيوزيلندية الشهيرة، دومينيك ماكشين، عن عمر يناهز 21 عاما ، نتيجة تعرضها لمرض سرطان القولون منذ أكثر من عام، حيث عملت على تسجيل فيديوهات توعية عن مرضها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضافت صحيفة الدياريو الإسبانية إلى أن عشرات الآلاف تأثروا بحالة الانفلونسر بسبب المأساة الحقيقية التى عاشتها منذ طفولتها، وعبر الكثير برسائل مودة ووداع على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بعد النهاية الموحشة لقصة مرضها التي انتابت مشاعر آلاف المتابعين لها.

وفي العام الماضي، أوضحت الانفلونسر عن حالة إصابتها بسرطان القولون القاتل.

قررت الشابة تغيير حياتها و روتينها بصورة عامة ، وقامت بجولة وثقتها بنفسها لزيادة الوعي بمرضها، من طوكيو إلى تايلاند والقارة الأمريكية.

رحلة علاج

وبعد مرور عام من مرضها من رحلة العلاج الكيميائي ، قام بمشاركتها أكثر من 210 آلاف رسالة من متابعيها عبر كل المنصات. لقد كانت رسالة وداع. لم يتبق لها من حياتها الا "بضعة أيام أو أسابيع"، وأرادت أن تكون صادقة مع الأشخاص الذين كانوا معها خلال فترة إصابتها بالسرطان: ما كانوا يقرؤونه كان الكلمات الأخيرة التي نشرتها حتى وفاتها.

رسالة وداع

مضمون الرسالة : "أصدقائي وعائلتي الأعزاء، أود أن أكون صريحة معكم جميعا . سيكون هذا آخر تحديث عن رحلتي مع السرطان حتى يوم وفاتي".

أفادت، مؤكدة أنها تم نقلها إلى مستشفي الرعاية المركزة ، إثر اصابتها بهشاشة نظام الصحة العامة في نيوزيلندا، "خاصة اجراءات الحصول على الفحوصات والاختبارات الخاصة للكشف المبكر عن السرطان".

وأشارت الصحيفة إلى أن زوجها حاول الذهاب بها إلى ألمانيا بسيارة إسعاف جوية لكن حالتها الصحية ساءت و أصبحت صعبة.

وبالرغم من شدة المرض ومعاناته قررت دومينيك مشاركة تجربتها المرضية مع جمهورها وذلك بهدف المعرفة والوعي بخطورة سرطان القولون والمستقيم لدى الشباب، وهو ما عنه بوضوح قائلة: "أردت أن أترك أثرا كبير وأساعد الآخرين بمعرفتي".

وشهد العام الأخير لحظات فارقة ، منها زواجها من شريك حياتها في يوليو 2024، ورحلة ذهابها في تايلاند. واهتمامها بالخياة الخطوبة والزواج شكّلا جزءًا مهمًا من محاولتها للحفاظ على أحلامها والتطلع إلى المستقبل وسط قسوة المرض. لقد تركت دومينيك إرثًا من الشجاعة والأمل والكثير من الوعي حول هذا المرض.