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الجمعة 25 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 50 سودانيًّا في انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الغربي بأسوان

حادث انقلاب الأتوبيس
حادث انقلاب الأتوبيس
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أُصيب 50 سودانيًا، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الغربي "أسوان - القاهرة"، بالقرب من كمين السباعية الصحراوي التابع لمركز إدفو شمال محافظة أسوان.

إصابة 50 سودانيًا في انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الغربي بأسوان

كان مرفق إسعاف أسوان، بإشراف الدكتور محمد الدخيلي، قد تلقى بلاغًا يفيد بانقلاب أتوبيس يقل عددًا من الركاب السودانيين، وعلي الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ، وتبين إصابة 50 شخصا سودانيا وتنوعت الإصابات ما بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين إلى مستشفى النيل بإدفو

وتم نقل المصابين إلى مستشفى النيل بإدفو لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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حادث انقلاب اتوبيس الطريق الصحراوي الغربي كمين السباعية الصحراوي مستشفى النيل بادفو محافظة أسوان