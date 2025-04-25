إصابة 50 سودانيًّا في انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الغربي بأسوان

أُصيب 50 سودانيًا، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الغربي "أسوان - القاهرة"، بالقرب من كمين السباعية الصحراوي التابع لمركز إدفو شمال محافظة أسوان.
كان مرفق إسعاف أسوان، بإشراف الدكتور محمد الدخيلي، قد تلقى بلاغًا يفيد بانقلاب أتوبيس يقل عددًا من الركاب السودانيين، وعلي الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ، وتبين إصابة 50 شخصا سودانيا وتنوعت الإصابات ما بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
نقل المصابين إلى مستشفى النيل بإدفو
وتم نقل المصابين إلى مستشفى النيل بإدفو لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.