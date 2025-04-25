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الجمعة 25 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون ويعتدون على ممتلكات المواطنين بمسافر يطا بالخليل

مستوطنون
مستوطنون
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 اقتلع مستوطنون اسرائيليون اليوم الجمعة، عددا من أشجارالزيتون، واعتدوا على ممتلكات المواطنين في مسافر يطا بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية. 

وقال الناشط الإعلامي أسامة مخامرة، إن مستعمرين اقتلعوا عددا من اشتال الزيتون، وخربوا سياج محيط بالأرض تعود ملكيته لعائلة الهذالين في خربة أم الخير بمسافر يطا.

كما أطلق مستعمرون مواشيهم في مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية في واد الجوايا تعود ملكيتها لعائلة الشواهين، وفي منطقه فاتح سدره أطلق مستعمرون مواشيهم بمحيط منزل فريد الحمامدة، وقاموا باستفزاز العائلة، ونصب أعلام الاحتلال بأراضي المواطنين بالمنطقة.

في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قرية بردلة بالأغوار الشمالية، وداهمت عددا من منازل المواطنين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وشهدت القرية منذ يومين تصعيدًا خطيرًا بعد إصابة عدد من المواطنين بالرصاص الحي، خلال تصديهم لمستوطنين حاولوا سرقة مواشيهم والاعتداء على ممتلكاتهم.
 

الضفة الغربية مستوطنون الخليل مسافر يطا