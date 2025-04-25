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الجمعة 25 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تركيا: ثلاثة زلازل متوسطة تضرب منطقة "سيماف" بمحافظة "كوتاهيا"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ضربت ثلاثة زلازل بلغت شدتها 4.6 و4.5 و3.9 درجة على مقياس ريختر اليوم الجمعة منطقة "سيماف" في محافظة "كوتاهيا" غرب تركيا، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية. وذكرت قناة "إيه نيوز" التركية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن مركز الزلزال الذي بلغت شدته 4.6 درجة وقع على عمق 12.17 كيلومترا، في حين وقع الزلزال الذي بلغت قوته 4.5 درجة على عمق 8.81 كيلومترا.. مشيرة إلى أنه تم إغلاق المدارس في منطقة "سيماف" والمناطق المجاورة لها لمدة يوم واحد.
 

زلازل تركيا كوتاهيا