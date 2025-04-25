«ترامب» الابن يزور سول الأسبوع المقبل للاجتماع مع قادة الشركات الكورية الجنوبية

الجمعة 25/أبريل/2025 - 12:06 م

قالت مصادر في قطاع الأعمال الكوري الجنوبي اليوم الجمعة، إن "دونالد ترامب" الابن، الابن الأكبر للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، من المقرر أن يلتقي بقادة أكبر التكتلات في كوريا الجنوبية خلال زيارته إلى سول الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع - حسبما ذكرت وكالة الأنباء بكوريا الجنوبية "يونهاب"، أن يعقد "ترامب" الابن سلسلة من الاجتماعات الفردية يوم الأربعاء مع رؤساء التكتلات الكورية الجنوبية الرائدة، وأن تكون الاجتماعات بمثابة جلسات استماع، حيث يسعى "ترامب" الابن إلى الاستماع مباشرة من قادة مجتمع الأعمال المحلي.

وتتم الزيارة بدعوة من رئيس مجلس إدارة مجموعة "شينسيغيه" "جونغ يونغ-جين"، بهدف التواصل مع كبار قادة الشركات الكورية، مع عدم وجود أي ارتباطات عامة أخرى مخطط لها..ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 10 من قادة الأعمال في الاجتماعات، بينهم رؤساء أكبر 4 تكتلات في البلاد، وهم رئيس مجلس إدارة "سامسونغ" للإلكترونيات "لي جيه-يونغ"، ورئيس مجموعة "إس كيه" "تشيه تيه-وون"، والرئيس التنفيذي لمجموعة "هيونداي موتور" "جونغ إي-سون"، ورئيس مجموعة "إل جي" "كو كوانغ-مو".

ومن بين قادة الأعمال الآخرين الذين من المرجح أن ينضموا أيضا نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "هانهوا" "كيم دونغ-كوان"، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "لوتيه" "شين دونغ-بن"، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "جي إس" "هوه تيه-سو"، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "بوسكو" "جانغ إن-هوا".

وقال مسؤول في الصناعة: «بالنسبة للشركات الكورية التي تسعى إلى إنشاء قناة اتصال موثوقة مع الولايات المتحدة، فإن هذا يمثل فرصة نادرة للتحدث مباشرة مع شخصية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالرئيس "ترامب". وستكون هذه فرصة لمناقشة العلاقات التجارية والاستثمار والتعاون مع الولايات المتحدة».

