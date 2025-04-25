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الجمعة 25 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

طبيب نرويجي عائد من غزة: يجب الضغط على إسرائيل لوقف الحرب

غزة
غزة
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أكد طبيب نرويجي عائد من غزة، أنه يجب الضغط على إسرائيل لوقف الحرب على قطاع غزة، موضحا أن إسرائيل انتهكت المواثيق الأممية والاتفاقيات الدولية، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة.

وأضاف طبيب نرويجي عائد من غزة، أن وقف دخول المساعدات إلى غزة كارثة إنسانية، ويجب وقف الحصانة الدولية التي تتمتع بها إسرائيل، مطالبا المجتمع الدولي بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وتابع أن إسرائيل دمرت المستشفيات في قطاع غزة، و الأطقم الطبية تواصل جهودها لتقديم الخدمة الصحية للفلسطينيين في غزة، مشيرا إلى ان إسرائيل ترتكب جرائم حرب بحق الأطقم الصحية.

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