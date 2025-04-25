د. منال عوض: تخصيص 875,5 مليون جنيه استثمارات لتنفيذ مشروعات تنموية بأرض الفيروز

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً حول الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمحافظتي شمال وجنوب سيناء للعام المالى 2024 /2025، وذلك في إطار إحتفالات الدولة المصرية بالذكرى الـ43 لعيد تحرير سيناء 2025 ، وفي ظل الجهود المكثفة التي تبذلها للدولة لوضع سيناء (أرض الفيروز) على خارطة التنمية المستدامة والاستثمار لتعميرها وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان، وذلك بتنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة و الاهتمام بالعنصر البشري وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وأبناء سيناء.

تنمية سيناء تعد محوراً رئيسياً في برنامج الحكومة

وأكدت الدكتورة منال عوض أن تنمية سيناء تعد محوراً رئيسياً في برنامج الحكومة، وتعطي الوزارة هذا الملف الحيوي أهمية خاصة في خطة عملها لتحسين البنية التحتية بها وتطويرها وربطها بالدلتا وجعلها امتدادًا طبيعيا لوادي النيل وإتاحة فرص عمل جديدة للشباب وجذب المستثمرين إلي أرض الفيروز.

مشروعات رصف الطرق المحلية والكهرباء والإنارة

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تخصيص استثمارات تقدر ب ( 875,5 ) مليون جنيه من إجمالى الخطة الاستثمارية للمحافظتين (منها 385,5 مليون جنيه لمحافظة جنوب سيناء، و 490 مليون جنيه لمحافظة شمال سيناء) لتنفيذ مشروعات رصف الطرق المحلية و الكهرباء والإنارة و تحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ، موضحة أن المحافظتين شهدتا طفرة تنموية غير مسبوقة خلال العام المالى الحالى 2024/2025.

كما سجلت المشاريع الاستثمارية نسب تنفيذ قياسية، وصل بعضها إلى 100%، في مؤشر واضح على نجاح الخطط التنموية التي تنفذها الدولة لتحسين جودة الحياة ودفع عجلة التنمية في هذه المناطق الحيوية.