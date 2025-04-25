مفاجأة في قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد بنهائي كأس ملك إسبانيا

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي ريال، في نهائي كأس ملك إسبانيا.

يحتضن ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية، غدًا السبت، مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا.

عودة تير شتيجن وغياب ليفاندوفسكي عن قائمة برشلونة

شهدت قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد عودة مفاجئة للحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، وذلك بعد تعافيه من إصابة قطع في الرباط الصليبي للركبة.

كما شهدت قائمة الفريق الكتالوني للكلاسيكو استمرار غياب الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي للإصابة، بالإضافة إلى الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي لنفس السبب.

تأهل برشلونة إلى نهائي كأس ملك إسبانيا على حساب أتلتيكو مدريد، بينما أقصى ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد من نصف النهائي.

قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو نهائي كأس ملك إسبانيا

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن – إيناكي بينيا – فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: باو كوبارسي – رونالد أراوخو – إينيجو مارتينيز – أندرياس كريستينسين – جول كوندي – إريك جارسيا – هيكتور فورت – جيرارد مارتن.

خط الوسط: بابلو جافي – بيدري جونزاليس – بابلو توريه – فيرمين لوبيز – داني أولمو – فرينكي دي يونج.

وفي الهجوم: فيران توريس – أنسو فاتي – رافينيا – لامين يامال – باو فيكتور.