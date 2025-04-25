بـ14 عرضًا.. جامعة قناة السويس تعرض مواهب طلابها على خشبة المسرح

شهدت جامعة قناة السويس في احتفالية فنية تعكس روح الإبداع لدى طلابها، انطلاق فعاليات مهرجان المسرح الجامعي للعام الجامعي 2024–2025، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، بمشاركة 14 كلية وبحضور جماهيري طلابي غفير ملأ قاعة الاحتفالات الكبرى، حيث بدأ المهرجان بعرضين مسرحيين لكل من كليتي السياحة والفنادق والتجارة.

أسبوع كامل

تقام فعاليات المهرجان يوميًا على مدار أسبوع كامل في فترتين؛ العرض الصباحي في تمام الساعة 12 ظهرًا، والعرض المسائي في الساعة 7 مساءً، على أن تُختتم العروض بحفل توزيع الجوائز يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025

وتُقام الفعاليات تحت إشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي من الدكتور محمود شعيب، المنسق العام للأنشطة الطلابية، وبتنظيم الأستاذ عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والدكتورة هانم توفيق، مستشار اللجنة الفنية، بينما تولت إدارة النشاط الفني بقيادة الأستاذة عيشة زين العابدين متابعة تنفيذ البرنامج المسرحي اليومي.

دور محوري لاتحاد الطلاب

كما قام اتحاد طلاب الجامعة بدور محوري في تنسيق وتنظيم فعاليات المهرجان، بقيادة الطالب محمد محمود، رئيس الاتحاد، والطالب عبد الله حمدي، نائب رئيس الاتحاد، واللجنة الفنية العليا بقيادة الطالبة سارة ربيع محمد الفرقة الثالثة كلية العلوم أمين اللجنة و الطالب يوسف أحمد على الفرقة الرابعة أمين مساعد اللجنة، حيث تولى فريق الاتحاد التنسيق بين الكليات، والإشراف على العروض، والترويج للمهرجان بين طلاب الجامعة.

استهل طلاب كلية السياحة والفنادق العروض المسرحية بمسرحية "حواء" التي مزجت بين الدراما الاجتماعية والكوميديا والغناء و الاستعراضات الفنية، في عرض جسّد قضايا إنسانية وأخلاقية بلغة مسرحية معاصرة.

تلا ذلك العرض المسرحي "كوكو" من تقديم طلاب كلية التجارة، والذي لاقى تفاعلًا حيويًا من الحضور.

يشارك في المهرجان هذا العام طلاب 14 كلية من كليات الجامعة، وهي: السياحة والفنادق، التجارة، الزراعة، الألسن، الصيدلة، التمريض، التربية، الهندسة، معهد فني تمريض، الطب البيطري، علوم الرياضة، العلوم، الآداب والعلوم الإنسانية، والحاسبات والمعلومات، في مشهد يؤكد على أن المسرح لا يعرف تخصصًا بل يجمع الطاقات والمواهب من مختلف مجالات المعرفة.

ضمّت لجنة تحكيم المهرجان نخبة من رموز الحركة المسرحية في مصر، يتقدمهم الدكتور أيمن الشيوي، المخرج المسرحي وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية الأسبق، والأستاذ ناصر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للمسرح الأسبق، إلى جانب الأستاذ باسم صادق، الناقد المسرحي المعروف والكاتب الصحفي بجريدة الأهرام.

يعد مهرجان المسرح الجامعي محطة سنوية منتظرة داخل جامعة قناة السويس، حيث يتلاقى الفن بالتعليم، وتجد المواهب متنفسًا حقيقيًا للتعبير عن ذاتها، في تجربة تصنع الذاكرة وتؤكد على أن الجامعة ليست فقط مكانًا للعلم، بل فضاءً مفتوحًا للفكر والثقافة والإبداع.