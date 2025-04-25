أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 25-4-2025

الجمعة 25/أبريل/2025 - 12:03 م

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 25-4-2025 في السوق المصري، حيث بلغ سعر اللحم الأبيض 81 جنيهًا للكيلو كسعر مُعلن، بينما تم تنفيذ عمليات البيع على سعر 80 جنيهًا للكيلو، مرتفعا بقيمة 10 جنيهات للكيلو، مقارنة بالاسعار السابقة، أما اللحم الساسو فقد تراوح سعره بين 80 و81 جنيهًا للكيلو، حيث سجل أعلى سعر له 81 جنيهًا، وأقل سعر 80 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

وبالنسبة لأسعار الكتاكيت، فقد أعلنت شركات الكتاكيت عن أسعار تتراوح بين 45 جنيهًا كأقل سعر و53 جنيهًا كأعلى سعر.

وسجل سعر كتكوت أبيض من القطعان أعلى سعر له عند 36.5 جنيهًا، بينما بلغ أقل سعر له 36 جنيهًا.

أما الكتكوت الساسو البيور، فقد بلغ أعلى سعر له 14 جنيهًا، وأقل سعر 13 جنيهًا، وهو نفس السعر الذي سجله الكتكوت الساسو العادي، حيث تراوحت أسعاره أيضًا بين 13 و14 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

وفيما يخص أسعار البيض، فقد وصل سعر البيض الأبيض إلى 100 جنيه كأعلى سعر و95 جنيهًا كأقل سعر.

أما البيض الأحمر فقد بلغ أعلى سعر له 105 جنيهات، وأقل سعر 102 جنيهًا.

وسجل البيض البلدي أسعارًا تراوحت بين 91 جنيهًا كحد أدنى و92 جنيهًا كحد أقصى.

أما سعر البط المسكوفي عمر يوم، فقد سجل أعلى سعر له 43 جنيهًا، بينما لم يتم الإعلان عن السعر الأدنى حتى لحظة إعداد التقرير.