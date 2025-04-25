تفاصيل العثور على جثة عامل مشنوقًا داخل منزله بأطفيح

تجري جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات حول العثور على جثة عامل مشنوقًا داخل منزله باحدى قرى مركز اطفيح، وصرحت بدفن الجثة عقب اجراء المعيانة التصويرية، وبعد الاطلاع على تقرير مفتش الصحة حول وفاته وهو كسر في فقرات العنق جراء الشنق بالحبل، وطلبت تحريات اجهزة الامن حول الواقعة.

شنق نفسه

افادت التحقيقات ان العامل المتوفي والذي يدعى "محمد.م."، لم تكن على جثته اى اثار ظاهرية داله على وجود عنف، ولم تكن في هناك بعثرة في محتويات المنزل، وانه كان يرتدي ملابسه كاملة، وهو ما يرجح انه هو من اقدم على شنق نفسه.

العثور على جثة عامل مشنوق داخل منزله

البداية بإخطار تلقاه مأمور مركز شرطة اطفيح، من مسؤول عرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة عامل مشنوق باحدى القرى بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز الى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص ان الجثة لعامل عثر عليه مشنوقًا.

جرى ايداع الجثة ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى اطفيح المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.