عيد تحرير سيناء.. مشروعات كبرى في مجال الري لتنمية شبه الجزيرة

صرح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بأن الوزارة تشارك في تحقيق التنمية الشاملة بشبة جزيرة سيناء من خلال العديد من المشروعات الكبرى في مجال الموارد المائية، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم التنمية فى شبه جزيرة سيناء.

وأشار وزير الري، للإنجاز الكبير الذى تحقق من خلال تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتي تعد ثانى أكبر محطة على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى 5.60 مليون متر مكعب يومياً، مشيراً لما تمثله هذه المحطة والمسارات الناقلة للمياه المنتجة منها لمناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء من خطوة كبرى في مجال دعم التنمية فى سيناء، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي في مصر من خلال إستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية من خلال مشروع تنمية شمال سيناء.

وأوضح أنه يجرى العمل بالمسارين الناقلين رقم 1 ورقم 2 بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالى 82% لرى زمام 210 ألف فدان.

تنفيذ 24 مأخذا على ترعة الشيخ جابر لري مساحة 120 ألف فدان بمنطقتى رابعة وبئر العبد

كما يجرى العمل على تنفيذ عدد 24 مأخذ على ترعة الشيخ جابر لرى مساحة 120 ألف فدان بمنطقتى رابعة وبئر العبد ، وتم نهو الأعمال بعدد 21 مأخذ، وجاري العمل فى 3 مآخذ أخرى والمتوقع نهوها قريباً، وجارى متابعة أعمال التشغيل التجريبي لتلك المآخذ، كما تم نهو أعمال التغذية الكهربائية لجميع محطات المآخذ، ونهو أعمال التغذية الكهربائية لزمامات 21 مأخذا وجاري استكمال أعمال التغذية الكهربائية لزمامات 3 مآخذ أخرى.

كما سبق وأن قامت وزارة الموارد المائية والري بالإنتهاء من تنفيذ كافة أعمال شبكتى الرى والصرف العامة وجارى أعمال الزراعة بزمام 97 ألف فدان بمنطقتى سهل الطينة وجنوب القنطرة شرق.

كما قامت الدولة المصرية بإنشاء عدد 17 تجمعاً تنموياً وسكنياً بشمال وجنوب سيناء تشتمل على مكونات آبار جوفية وأراضي زراعية ومنازل سكنية ومنشآت إدارية وخدمية لخدمة الأهالى في سيناء.

الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بسيناء

أوضح الدكتور سويلم أنه يجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، حيث قامت الوزارة بتنفيذ 561 منشأ متنوعا عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات، والتي لها أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمنشآت من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الإستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية.

مشروعات الري بسيناء

مشروعات الري بسيناء

مشروعات الري بسيناء

مشروعات الري بسيناء

مشروعات الري بسيناء

مشروعات الري بسيناء

مشروعات الري بسيناء

مشروعات الري بسيناء

مشروعات الري بسيناء

مشروعات الري بسيناء