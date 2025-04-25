مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 أبريل 2025 والقنوات الناقلة

تقدم «البوابة نيوز» لقرائها دليلًا شاملًا لأبرز المباريات، التي تقام اليوم الجمعة 25 أبريل 2025، سواء في دوري أبطال إفريقيا أو الدوريات الأوروبية مثل الدوري الفرنسي.

ويشهد اليوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، إقامة مباراتين حاسمتين في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يستضيف الأهلي، صن داونز الجنوب إفريقي على ملعب استاد القاهرة في إياب نصف نهائي كأس الأميرة السمراء، وذلك بجانب استقبال بيراميدز لنظيره أورلاندو على ملعب استاد الدفاع الجوي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أيضًا.

أبرز مباريات اليوم الجمعة

كما يحل فريق نيس المحترف ضمن صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم، ضيفًا على باريس سان جيرمان بملعب حديقة الأمراء، في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي.

دوري أبطال أفريقيا

الأهلي × صن داونز.. 7 مساء (beIN SPORTS 6)

بيراميدز × أورلاندو بايرتس.. 9 مساء (beIN SPORTS 6)

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان × نيس.. 9:45 مساء بتوقيت القاهرة (beIN SPORTS 4)

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال السعودي × جوانجو الكوري الجنوبي.. 7:30 (SSC Sport 1).